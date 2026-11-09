Le patron de Nvidia, Jensen Huang, l'un des acteurs les plus puissants de la tech, est dans la tourmente lundi, suspecté d'avoir été espionné par sa maîtresse pour le compte de la Chine, qui dément.
Le patron du géant Nvidia dans la tourmente pour une affaire d'espionnage
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