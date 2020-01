Le Parlement européen ratifie à une très large majorité l'accord sur le Brexit

AFP Video • 29/01/2020 à 20:32

IMAGES Le Parlement européen ratifie à une large majorité le traité de retrait fixant les modalités du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les eurodéputés ont donné leur accord par 621 voix pour, 49 voix contre et 13 abstentions. Il s'agissait de la dernière étape majeure dans la ratification de l'accord, trois ans et demi après le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni.