Le Paris des Arts en confinement de Mahi Binebine

France 24 • 17/04/2020 à 12:00

Il y a deux ans l'écrivain, peintre et sculpteur Mahi Binebine était l'invité du "Paris des Arts". Nous le retrouvons à l'heure du confinement pour lutter contre le Covid-19. Il nous explique comment il vit la situation chez lui, à Marrakech, et nous parle de ses actions pour venir en aide aux Marocains les plus démunis. L'occasion également de retourner saluer un amoureux du Maroc, le parfumeur Serge Lutens.