Le Paris des Arts de Ladislas Chollat

France 24 • 07/02/2020 à 18:05

Cette semaine, Ladislas Chollat est notre invité. L'un des metteurs en scène les plus doués de sa génération, qui nous propose au minimum trois spectacles par an. Il nous parle de sa dernière pièce, "Le Système Ribadier", de Georges Feydeau, jouée au théâtre des Bouffes-Parisiens. Ladislas Chollat nous emmène également à la découverte du musée-atelier du sculpteur Antoine Bourdelle puis à la rencontre de la comédienne et chanteuse Prisca Demarez.