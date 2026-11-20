Cette semaine, deux femmes, deux voix, deux destins : Mariam, la chanteuse malienne, poursuit son aventure musicale après la disparition d'Amadou son compagnon de vie et de scène. Elle nous offre un duo avec Zaho, artiste algéro-canadienne aux multiples influences.
Le Paris des Arts avec Mariam Doumbia et Zaho
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