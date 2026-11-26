Boulangerie, coiffeuse, esthéticienne, épicerie, café, ostéopathe : épargné par le déclin rural, le village de Parlan (Cantal), à peine plus de 500 habitants, a vu sa population doubler et ses commerces fleurir grâce à une offre de terrains gratuits ou à prix symbolique.
Le pari gagnant d'un bourg du Cantal qui a doublé sa population
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