information fournie par AFP Video • 09/04/2023 à 14:14

Le pape François salue des dizaines de milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre pour assister à la messe du dimanche de Pâques et à la traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi". La semaine sainte et Pâques, qui commémorent la mort et la résurrection du Christ, sont le principal temps fort de l'année dans le calendrier catholique. IMAGES