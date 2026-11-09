Le pape Léon XIV salue les fidèles avant de célébrer la messe au Monument des Espagnols, dans le quartier de Palermo à Buenos Aires, en Argentine, lors de la deuxième étape d’une tournée en Amérique latine.
Le pape Léon XIV salue les fidèles avant de célébrer la messe à Buenos Aires
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