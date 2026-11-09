Le pape Léon XIV arrive à bord de la papamobile et salue les fidèles catholiques qui l'attendent dans les rues avant de célébrer la messe au Monument aux Espagnols à Buenos Aires, en Argentine. Deux millions de personnes sont rassemblées pour assister à cette messe en plein air, au deuxième jour de sa visite dans le pays.
Le pape Léon XIV salue les fidèles à son arrivée au Monument aux Espagnols à Buenos Aires
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