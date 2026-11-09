Le pape Léon XIV salue des fidèles depuis la papamobile et visite les résidents du Cottolengo, une institution caricative en Argentine. Sa visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée de 12 jours en Amérique du Sud.
Le pape Léon XIV salue des fidèles depuis la papamobile en Argentine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro