Le pape Léon XIV salue la foule depuis la papamobile, à Lima, au Pérou, un retour nostalgique dans le pays où il a passé près de deux décennies comme missionnaire avant d’être appelé à diriger les 1,4 milliard de catholiques du monde.
Le pape Léon XIV parcourt Lima en papamobile lors de son deuxième jour au Pérou
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro