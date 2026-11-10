Plusieurs centaines de milliers de personnes assistent à Córdoba, deuxième ville d'Argentine, à la deuxième messe en plein air célébrée par le pape Léon XIV, au troisième jour de sa visite dans le pays.
Le pape Léon XIV célèbre une messe géante à Córdoba en Argentine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro