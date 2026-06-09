Le pape Léon XIV est accueilli par une foule en liesse devant la cathédrale de la Sainte-Croix et de Sainte Eulalie à Barcelone, à son arrivée pour la prière de midi, lors de son premier jour dans la ville à l’occasion d’une visite d’État en Espagne. IMAGES
Le pape Léon XIV arrive sous les acclamations à la cathédrale de Barcelone
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