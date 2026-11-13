Le pape Léon XIV arrive en papamobile aux pampas de Pimentel, au Pérou, pour célébrer une messe. Le pape Léon XIV revient dans sa chère Chiclayo, la ville péruvienne où il a servi pendant près d’une décennie comme évêque. IMAGES
Le pape Léon XIV arrive en papamobile pour célébrer la messe aux pampas de Pimentel, au Pérou
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