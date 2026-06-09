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Le pape Léon XIV arrive en papamobile au mythique stade Bernabéu de Madrid

information fournie par AFP Video 09/06/2026 à 13:27

Après un long parcours en papamobile dans les rues de Madrid, acclamé par des milliers de fidèles, le pape Léon XIV arrive au mythique stade Bernabéu pour une rencontre avec la communauté diocésaine rassemblant 80.000 personnes selon les organisateurs. IMAGES COMPLETENT B6EJ7WF

Pape Leon XIV
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