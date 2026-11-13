Le pape Léon XIV arrive à Chiclayo, une ville du nord du Pérou où il a été évêque pendant près de huit ans et où il est attendu avec une très grande ferveur. IMAGES
Le pape Léon XIV arrive à Chiclayo, ville du nord du Pérou où il a été évêque
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