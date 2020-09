Le pape François consacre un long message de soutien au Liban

AFP Video • 02/09/2020 à 16:29

Le pape François appelle les dirigeants politiques libanais et les leaders religieux du pays "à s'employer avec sincérité et transparence dans l'oeuvre de reconstruction, laissant tomber les intérêts de parties et en considérant le bien commun et le futur de la nation" lors sa première audience générale en plein air avec du public, quelque 500 personnes qui se sont réunies en portant des masques dans une cour de palais épiscopale et non sur l'immense place Saint-Pierre.