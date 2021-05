AFP Video • 30/05/2021 à 20:07

Le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais, le Néerlandais Peter Bosz, expose sa "philosophie" du football, se disant partisan d'un jeu "offensif" et "attractif". "On joue pour les supporters et pas pour nous-mêmes", déclare-t-il lors de sa première conférence de presse.