information fournie par Ecorama • 27/11/2026 à 14:10

L’arrivée de Pablo Hernández de Cos à la tête de la Banque centrale européenne intervient dans un contexte particulièrement délicat pour la zone euro. Entre récession annoncée ce matin par l'INSEE, inflation encore élevée, tensions sur les dettes souveraines et fragilité budgétaire française, la question du rôle de la BCE en cas de regain de défiance des marchés est plus que jamais d’actualité. La France représente-t-elle aujourd’hui un risque majeur pour la stabilité de la zone euro et jusqu’où la BCE serait-elle prête à intervenir pour éviter une crise financière ? Débat entre Olivier Babeau, président de l’Institut Sapiens, et Guillaume Duval, coprésident du Club Maison Commune, dans l’émission On va pas se fâcher du 27 novembre présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.