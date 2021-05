AFP Video • 27/05/2021 à 14:09

À l'issue de quatre années d'importants travaux de rénovation d'un montant de 58.327.000 euros, le musée Carnavalet - Histoire de Paris, rouvre ses portes samedi 29 mai. Une véritable renaissance pour le plus ancien musée de la Capitale, situé au cœur du Marais et riche de plus de 625.000 œuvres.