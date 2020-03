Le Mont-Saint-Michel transformé en rocher fantôme

AFP Video • 23/03/2020 à 16:56

Au Mont-Saint-Michel, seuls les cris des oiseaux et les cloches de l'abbaye troublent le silence. Privée de ses nombreux touristes et commerces pour cause de coronavirus, la "Merveille de l'Occident", l'un des monuments les plus fréquentés de France, est quasiment déserte.