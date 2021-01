AFP Video • 28/01/2021 à 18:51

L'abbaye du Mont-Saint-Michel, attaquée par la pluie, le sable et le vent, s'est drapée sur ses façades nord et ouest d'un immense échafaudage surplombant la baie et ses reflets, pour de spectaculaires travaux de restauration devant durer trois ans, et estimés à sept millions d'euros.