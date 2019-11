France 24 • 08/11/2019 à 19:29

Nos invités de ce vendredi sont la danseuse et chorégraphe Chantal Loïal et le saxophoniste Jacques Schwarz-Bart. Ensemble, ils font la promotion des langues et des cultures créoles à travers un festival dédié, Le Mois Kréyole, qui boucle déjà sa troisième édition. Pour eux, "il faut valoriser plus que jamais ces langues et ces cultures de résistance".