Le ministre russe des AE rencontre ses homologues du CCG à Riyad

information fournie par AFP Video • 01/06/2022 à 14:27

Après son arrêt à Bahreïn, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, rencontre les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe (CCG). L'organisation, dont le siège est à Ryad, comprend des membres clés de l'alliance pétrolière OPEP+, dirigée par les deux plus grands exportateurs du monde, l'Arabie et la Russie. Malgré la pression exercée par Washington, qui souhaite une augmentation de la production de pétrole pour calmer la flambée des prix de l'énergie, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont affiché leur attachement à l'OPEP+, prenant leur distance avec leur partenaire traditionnel, les Etats-Unis.