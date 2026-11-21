Le Mexique a arrêté vendredi un présumé baron de la drogue, Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", un des 10 criminels en fuite les plus recherchés par le FBI, une interpellation qui a déclenché de violents affrontements dans l'État de Sinaloa, dans le nord-ouest du pays, où il opérait.
Le Mexique arrête un baron de la drogue recherché par le FBI
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