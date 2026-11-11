Le marché immobilier plombé par la hausse des taux de crédit ?

Le retour de taux immobiliers proches ou supérieurs à 4 % pèse de plus en plus lourdement sur la capacité d'emprunt des ménages et ralentit la production de nouveaux crédits. Face à la hausse du coût du financement, les acquéreurs allongent la durée de leurs emprunts quand cela reste possible, tandis que les refus de prêts progressent sensiblement. À ces difficultés s'ajoutent les incertitudes économiques et politiques, qui alimentent l'attentisme et fragilisent davantage un marché immobilier déjà sous tension. L'analyse d'Émilie Chaussier, journaliste, Ecorama du 11 novembre, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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