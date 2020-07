AFP Video • 22/07/2020 à 16:35

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, reçoivent les organisations syndicales et patronales pour une réunion de travail sur le plan de relance, notamment Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, et Geoffroy Roux de Bezieux, président du Medef.