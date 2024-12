Le maire de Dakar appelle au calme alors que la police interrompt son point de presse

information fournie par AFP Video • 13/12/2024 à 21:19

"Occupez-vous de couvrir le point de presse. C'est de la provocation et la provocation ne passera pas malheureusement parce que malheureusement nous sommes dans une dictature aujourd'hui qui ne dit pas son nom," dit le maire de Dakar, Barthélémy Dias, qui donne un point de presse rapidement interrompu lorsque la police entre dans la mairie et que les journalistes sont contraints de quitter les lieux. Selon un journaliste de l'AFP, des policiers ont parlé à M. Dias, qui a ensuite été évacué de la mairie et mis dans sa voiture pour rentrer chez lui. SONORE