information fournie par AFP Video • 25/08/2022 à 17:34

Dans les locaux du prestigieux magazine culturel The New Yorker, Françoise Mouly, directrice artistique de l'hebdomadaire, évoque ses souvenirs avec Jean-Jacques Sempé et parle de l'empreinte que ce génie discret du dessin humoristique, disparu le 11 août, a laissée dans la rédaction.