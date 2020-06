Le Louvre prépare sa réouverture, après "plus de 40 millions de pertes"

AFP Video • 25/06/2020 à 11:41

"Il n'y a aucun problème ici pour respecter les distances", affirme Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre, qui prépare la réouverture le 6 juillet. Le musée le plus visité au monde enregistre "plus de 40 millions de pertes" liées au coronavirus et s'attend à une "baisse de fréquentation de 80%".