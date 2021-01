AFP Video • 08/01/2021 à 17:00

IMAGES Le Louvre a subi de plein fouet en 2020 les conséquences de la pandémie de Covid-19, avec une baisse de fréquentation de 72% par rapport à 2019, et des pertes de recettes de plus de 90 millions d'euros. Le plus grand musée du monde, fermé pendant six mois, aura accueilli 2,7 millions de visiteurs en 2020, en comparaison avec les 9,6 millions de visiteurs en 2019 et le record absolu de 10,2 millions en 2018.