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Le judoka Teddy Riner annonce sa candidature à l'élection présidentielle 2027

information fournie par France 24 10/11/2026 à 10:51

Champion olympique de judo, Teddy Riner, qui se dit "ni de droite ni de gauche", a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle française en 2027. La semaine dernière, l'administration fiscale l'a reconnu coupable d'avoir cherché à minorer ses impôts.

Presidentielle 2027

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