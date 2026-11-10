Champion olympique de judo, Teddy Riner, qui se dit "ni de droite ni de gauche", a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle française en 2027. La semaine dernière, l'administration fiscale l'a reconnu coupable d'avoir cherché à minorer ses impôts.
Le judoka Teddy Riner annonce sa candidature à l'élection présidentielle 2027
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