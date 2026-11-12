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Le Journal des biotechs : Fredrik Brag (Median Technologies), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

information fournie par Boursorama 12/11/2026 à 09:14

Dans ce nouveau numéro du Journal des biotechs, on fait un tour d'horizon de l'actualité biotech avec Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities. Il évoque les dossiers Argenx et Advicenne, et donne un coup de projecteur sur le profil de la biotech néerlandaise Pharming.

Dans la seconde partie de l'émission, Fredrik Brag, fondateur et directeur général de Median Technologies, revient sur une nouvelle étape pour la medtech : après les autorisations réglementaires d'eyonis LCS aux États-Unis et en Europe, place désormais au déploiement commercial, sur fond de croissance d'iCRO et de réflexion sur l'avenir stratégique du groupe.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Biotechs
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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