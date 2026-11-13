Il est un peu moins de 19 h à Paris, jeudi 12 novembre, lorsque l'écran se fige pour des millions de travailleurs et de particuliers. Ce qui ressemble d'abord à un simple hoquet de la messagerie Outlook aux États-Unis se transforme, en moins d'une heure, en un black-out mondial touchant 74 pays. Des tours de La Défense aux ministères japonais, autopsie d'une panne mondiale et surtout aperçu des solutions qui doivent nous redonner davantage de liberté.
Le jour où Outlook s'est tu : autopsie d'un black-out mondial
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