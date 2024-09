Le Hezbollah organise les funérailles de combattants tués dans des explosions au Liban

information fournie par AFP Video • 19/09/2024 à 14:55

Des personnes en deuil portent les cercueils de combattants du Hezbollah lors de funérailles dans la banlieue sud de Beyrouth. Une nouvelle vague d'explosions d'appareils de transmission du Hezbollah a fait mercredi 20 morts et plus de 450 blessés à travers le Liban, selon les autorités. Elle est intervenue au lendemain d'une première vague d'explosions de bipeurs, un système de radiomessagerie utilisé par le mouvement islamiste pro-iranien, qui avait fait douze morts et près de 2.800 blessés, selon le ministère libanais de la Santé.