Le héros d'Hôtel Rwanda arrive au tribunal à Kigali

AFP Video • 25/09/2020 à 15:51

IMAGES Paul Rusesabagina, le héros polarisant du film à succès "Hotel Rwanda", arrive au tribunal de Kigali, où il est jugé pour 13 chefs d'accusation dont terrorisme, financement et fondation de groupes militants, meurtre, incendie criminel et la conspiration visant à impliquer des enfants dans des groupes armés. Il admet avoir aidé à former un groupe armé mais nie tout rôle dans ces crimes. Rusesabagina est apparu vêtu de la tenue de prisonnier rose du Rwanda.