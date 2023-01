Le Graët: en retrait... définitif ?

information fournie par France 24 • 12/01/2023 à 00:42

Accablé de critiques et des témoignages d'actes déplacés, à caractère sexiste ou sexuel, Noël Le Graët se met en retrait de la présidence de la FFF. Son adjointe, la vice-présidente, Florence Hardouin, est elle mise à pied. Suffisant pour calmer la colère de ses détracteurs ? Nous faisons le point aussi sur la situation en Ukraine après les dissensions apparues au sommet du commandement russe, entre le groupe Wagner et l'état-major. On va plus loin avec Melina Huet, Zyad Limam et Bilal Tarabey.