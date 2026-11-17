"Ce n'est pas normal d'avoir autant d'argent qui soit mis pour la guerre, pour le budget pour la guerre, et rien pour nous", fustige Coppélia Moreau, membre de l'Interfac Île-de-France, au départ de la manifestation des fonctionnaires qui doit s'élancer de la place de la Nation en direction de la place d'Italie.
"Le gouvernement est en train d'esquiver sa responsabilité" (Interfac)
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