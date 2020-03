Le général de Gaulle, un héritage toujours moderne

France 24 • 24/03/2020 à 15:44

Alors que nous nous apprêtons à célébrer le 80ème anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 et que cette année marque le 50ème anniversaire de la disparition de Charles de Gaulle, que reste-il de l'héritage du général en matière politique et économique ? Ali Laïdi reçoit le journaliste Eric Branca, auteur de l'ouvrage "De Gaulle et les grands" (Ed. Perrin), pour en discuter.