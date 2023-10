Le footballeur freestyle Iya Traoré drible sur la scène du "Cabaret africain"

information fournie par France 24 • 02/10/2023 à 09:14

C'est un spectacle musical original qui raconte une épopée africaine. De Thomas Sankara à Fela Kuti, en passant par la sape et la corruption, sujets légers et problèmes de fond sont abordés dans une atmosphère joyeuse. Le "Cabaret africain" invite ses spectateurs à un voyage jovial, autour de l’histoire contemporaine. Ses créateurs veulent aussi démonter les préjugés occidentaux. Iya Traoré, footballeur freestyle, nous parle de son rôle au sein du spectacle, de sa passion pour le ballon rond et son envie de la transmettre à la jeunesse guinéenne.