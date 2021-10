information fournie par AFP Video • 18/10/2021 à 08:01

IMAGES Le duc et la duchesse de Cambridge arrivent à la cérémonie de remise du prix Earthshot au Alexandra Palace à Londres. Le prix couvre cinq domaines, dont la protection et la restauration de la nature et la purification de l'air. Le prince William espère que cet événement contribuera à faire avancer la lutte contre le changement climatique avant le sommet COP26 en Écosse.