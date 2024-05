information fournie par AFP Video • 28/05/2024 à 15:29

Le drapeau palestinien flotte à côté des drapeaux de l'Union européenne et de l'Ukraine à l'extérieur du bâtiment du parlement irlandais à Dublin. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont officiellement reconnu l'Etat de Palestine dans le but d'avancer, selon eux, vers la paix au Proche-Orient, une décision qui a mis en fureur les autorités israéliennes.