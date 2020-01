Le Dolly Parton challenge: le nouveau phénomène viral des stars sur les réseaux sociaux

France 24 • 25/01/2020 à 02:24

C'est le nouveau challenge qui obsède les réseaux sociaux.

Le concept? Sur un post Instagram, mettre 4 photos de profil différentes : une photo professionnelle pour son compte LinkedIn, une pour ses amis pour Facebook, une photo flatteuse et artistique pour Instagram et une dernière dans laquelle on est "attirant" pour Tinder. Un mème lancé par la chanteuse américaine de country à l'humour décapant Dolly Parton. De Robert Downey Jr. à Mark Ruffalo, en passant par Will Smith et Ellen DeGeneres, les stars se sont emparés de son idée. Parfois avec beaucoup d'humour.