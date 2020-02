France 24 • 19/02/2020 à 16:53

Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le désert de Wadi Rum et ses paysages couleur ocre ne cessent de faire rêver. La Jordanie mise sur ce site unique pour attirer les cinéastes du monde entier, et notamment d'Hollywood. Et financièrement, l'affaire est très intéressante pour les producteurs.