Le déchet, nouvel avenir du textile et de la mode à la Future Fabrics expo

AFP Video • 19/02/2020 à 23:59

A la neuvième édition de la Future Fabrics expo organisée à Londres par l'ONG The Sustainable Angle, l'industrie du textile expose les nouvelles matières plus propres pour l'environnement, destinées à révolutionner l'industrie. Alors que la mode est l'une des industries les plus polluantes au monde, des exposants cherchent à changer la norme à travers la réinvention et la réutilisation des déchets en proposant des tissus à base de bouteilles en plastique recyclées, de fibres de feuilles d'ananas ou encore de peau de poisson.