Le début de la fin pour Elon Musk ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 11/11/2026 à 14:10

La défaite des républicains aux élections américaines de mi-mandat fragilise l'environnement politique d'Elon Musk, dont les entreprises sont particulièrement exposées au Texas. Entre risques réglementaires sur les centres de données, surveillance accrue des aides publiques et interrogations sur les projets liés à l'intelligence artificielle, les investisseurs réévaluent la place du risque politique dans la valorisation de Tesla et SpaceX. La forte baisse de leur capitalisation soulève la question d'un simple excès de marché ou d'un véritable changement de perception à l'égard du milliardaire. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion , Ecorama du 11 novembre, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.