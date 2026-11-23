L'Olympique de Marseille s'est incliné à domicile face au Mans (3-2). Alors qu'il menait 2-0 après 40 minutes et des buts de Gouiri (33') et Paixão (40'), l'OM s'est écroulé.
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