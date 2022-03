Le debrief Bourse du 28 mars : le CAC 40 démarre la semaine en hausse

information fournie par Boursorama • 28/03/2022 à 18:27

Espérant des avancées dans les discussions entre la Russie et l'Ukraine cette semaine, le marché français commence la semaine en hausse avec un CAC 40 qui termine la journée à +0,54% vers les 6589 points et 3,5 milliards d'euros échangés. C'est pas mal mais un peu décevant quand on voit qu'on était à +2% à la mi-journée. Le tout dans un contexte de hausse des taux alors que l'OAT à 10 ans a retrouvé le seuil de 1% pour la première fois depuis 2017.

Outre-Atlantique, c'est plus hésitant avec même un Dow Jones qui se replie de 0,5% à 17h45 vers les 34.676 points alors que le Nasdaq grimpe de 0,3% vers les 14.213 points, profitant notamment de l'accélération de Tesla (+7,5%) : le constructeur automobile va demander l'accord de ses actionnaires pour une augmentation du nombre d'actions composant son capital. Il procèdera alors à une réduction de leur valeur nominale via une distribution de dividendes.

Valeurs en hausse

Séance grand écart pour Orpea. Ce matin, le titre évoluait en baisse de 7% après l'annonce d'une plainte de l'Etat, qui va demander le remboursement par le groupe des aides publiques qui aurait été employés de façon irrégulière. Mais les investisseurs semblent relativiser la menace dans la mesure où le titre grimpe de 4,5% à la clôture en tête du SBF 120. Korian aussi s'apprécie, grimpant de 2,7%

Toujours sur le SBF 120, ça va bien aussi pour Rémy Cointreau et Biomérieux.

Sur le CAC 40, c'est Eurofins qui arrive en tête devant BNP Paribas, la bancaire profitant de la hausse des taux. Legrand est 3e à +2,12% alors qu'il a annoncé vendredi soi un programme de rachat d'actions.

A noter enfin GTT, le spécialiste du GNL qui a touché un nouveau plus-haut historique en cours de séance dans le contexte actuel, à 104,20 euros.

Valeurs en baisse

Eramet souffle après 8 séances consécutives de progression, prises de bénéfices aussi sur Arcelormittal.

En baisse également sur le SBF 120 JCDecaux, Valneva et Vallourec, alors que pourtant le Brent tutoie à nouveau les 120 dollars le baril.

Et sur le CAC 40 en plus d'Arcelormittal, on re trouve Bouygues, Thales et TotalEnergies. Pour Bouygues, c'est un peu de la faute de Morgan Stanley passer de «surpondérer» à «pondération en ligne» sur le titre.

LG (redaction@boursorama.fr)