information fournie par AFP Video • 28/01/2024 à 18:26

Malgré le conflit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas, des milliers d'Indiens font la queue pour un emploi en Israël, en manque de main-d'oeuvre à cause de la guerre. "Si c'est écrit qu'on doit mourir, on mourra là-bas. Au moins nos enfants auront quelque chose", lâche Jabbar Singh, un réparateur de motos.