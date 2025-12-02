Le cortège du président russe Vladimir Poutine arrivant au Kremlin avant sa rencontre avec l'envoyé américain Steve Witkoff. IMAGES
Le cortège de Poutine arrive au Kremlin avant la réunion avec les États-Unis
